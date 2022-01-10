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"Дженоа" может уволить Шевченко в ближайшее время — журналист

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"Дженоа" может уволить Шевченко в ближайшее время — журналист

twitter.com/GenoaCFC

Украинец пока не одержал ни одной победу в Серии А.

Итальянская "Дженоа" в течение ближайших часов может уволить главного тренера — Андрея Шевченко.

Об этом сообщили сразу два авторитетных журналиста — Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

Причиной подобного решения руководства "грифонов" являются неудовлетворительные результаты команды во внутреннем первенстве. Так, с момента назначения Шевченко на тренерский мост генуэзцев в ноябре 2021 года, клуб не одержал еще ни одной победы, хотя сыграно было уже девять поединков. Единственную победу у руля "Дженоа" украинец добыл в Кубке Италии, обыграв в рамках 1/16 финала "Салернитану" (1:0).

Последней каплей относительно результатов Шевченко в "Дженоа" может стать недавнее домашнее поражение от прямого конкурента за путевку остаться в Серии А — "Специи" (0:1).

  • "Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;
  • "Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;
  • Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".
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