"Дженоа" может уволить Шевченко в ближайшее время — журналист

Украинец пока не одержал ни одной победу в Серии А.
Итальянская "Дженоа" в течение ближайших часов может уволить главного тренера — Андрея Шевченко.
Об этом сообщили сразу два авторитетных журналиста — Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.
Причиной подобного решения руководства "грифонов" являются неудовлетворительные результаты команды во внутреннем первенстве. Так, с момента назначения Шевченко на тренерский мост генуэзцев в ноябре 2021 года, клуб не одержал еще ни одной победы, хотя сыграно было уже девять поединков. Единственную победу у руля "Дженоа" украинец добыл в Кубке Италии, обыграв в рамках 1/16 финала "Салернитану" (1:0).
Последней каплей относительно результатов Шевченко в "Дженоа" может стать недавнее домашнее поражение от прямого конкурента за путевку остаться в Серии А — "Специи" (0:1).
Andriy #Shevchenko можно было бы засунуть по #Genoa в течении часов. Распространение управления является ликвидацией его положений после опасности против Spezia. Это будет долгое время ночи отзывов ... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k– Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022
#Genoa, riflessioni in corso sul futuro di #Shevchenko https://t.co/wbnhv7voQm— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2022
- "Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;
- "Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;
- Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".