"Дженоа" может уволить Шевченко в ближайшее время — журналист

"Дженоа" может уволить Шевченко в ближайшее время — журналист

Украинец пока не одержал ни одной победу в Серии А.

Итальянская " Дженоа " в течение ближайших часов может уволить главного тренера — Андрея Шевченко.

Об этом сообщили сразу два авторитетных журналиста — Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

Причиной подобного решения руководства "грифонов" являются неудовлетворительные результаты команды во внутреннем первенстве. Так, с момента назначения Шевченко на тренерский мост генуэзцев в ноябре 2021 года, клуб не одержал еще ни одной победы, хотя сыграно было уже девять поединков. Единственную победу у руля "Дженоа" украинец добыл в Кубке Италии, обыграв в рамках 1/16 финала "Салернитану" (1:0).

Последней каплей относительно результатов Шевченко в "Дженоа" может стать недавнее домашнее поражение от прямого конкурента за путевку остаться в Серии А — "Специи" (0:1).