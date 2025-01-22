Силы обороны отвергли противника возле Шевченко и в Удачном — Deep State

Стало известно, какая ситуация на фронте.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает Deep State в сообщении в социальных сетях.

"Враг продвинулся в Великой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного", — говорится в сообщении.

Также силы обороны отбросили противника у Шевченко и в Удачном.

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Как сообщалось, Украина близка к потере Торецкая в Донецкой области. Если город будет потерян, то для захватчиков откроется множество возможностей.

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