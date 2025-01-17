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Украина близка к потере Торецкая: чем обернется захват города

Украина близка к потере Торецкая: чем обернется захват города

Война. / Фото: Associated Press

В случае захвата Торецкого враг сдвинется на другие города.

Оккупанты РФ пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Если Украина лишится города, то для захватчиков откроется немало возможностей.

Об этом сообщил офицер 12-й бригады Азов Святослав с позывным Храбрый в интервью Radio NV.

Военный называет потерю Торецка большой угрозой для начала боев за новые населенные пункты и потенциально возможного в будущем взятия Константиновки и Славянская.

По его словам, Торецк, который частично остается подконтрольным ВСУ, является огромным транспортным узлом и может стать основным логистическим пунктом для наступательных действий оккупантов в сторону Константиновки и основных магистралей.

"По этой причине нас было отправлено на это направление, чтобы мы его удерживали и не давали врагу здесь продвигаться, потому что оно является одним из важнейших для них именно в Донецкой области", — подчеркнул офицер "Азова".

Как сообщалось, россияне суют на Покровск в Донецкой области. Пока нет никаких признаков того, что армия Российской Федерации в ближайшее время возьмет город в окружение или полуокружение.

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