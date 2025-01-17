День ангела 17 января: кого и как поздравлять с именинами

17 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 17 января

17 января 2025 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Антонину.

Антон – латинское происхождение, означает "вступать в бой". В детстве храбрый и волевой. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, выборочным во всем.

Виктор — латинское имя, переводится как "победитель". В детстве целеустремленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится доверчивым, практичным.

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как "земледельец". В детстве яркий, душевный. Во взрослом возрасте становится мужественным и энергичным, быстро забывает обиды.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает "милость Божия". В детстве спокоен, отзывчив. Во взрослом возрасте становится неторопливым, добродушным, трудолюбивым.

Павел — латинское имя, переводится как "младший". В детстве искренний, вызывает доверие. Во взрослом возрасте становится приятным в общении, легким в работе.

Антонина — римские корни, толкуется как "из рода Антония". В детстве добродушна и спокойна. Во взрослом возрасте становится мечтательным, имеет хорошо развитую интуицию.

День ангела 17 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 17 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю с твоим праздником – Днем ангела! Пусть этот день принесет много радостных мгновений, а твой ангел будет рядом, охраняя тебя от всех невзгод. Желаю тебе здоровья, любви и гармонии, чтобы ангел всегда вел тебя по жизни к светлым и счастливым моментам!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе только радость, а твой ангел-хранитель оберегает тебя в каждом шагу. Желаю здоровья, удачи и неисчерпаемого счастья, чтобы твое сердце всегда было спокойным, а душа наполнена светом!

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Поздравляю тебя с прекрасным праздником – Днем ангела! Пусть твой ангел всегда охраняет тебя от всех бед, а жизнь дарит только положительные эмоции и благополучия. Желаю крепкого здоровья, удачи, тепла в сердце и искренних улыбок на твоем лице!

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Поздравляю с твоим праздником – Днем ангела! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на жизненном пути, помогает в трудные моменты и ведет к благополучию. Желаю тебе света, доброты и гармонии в душе, чтобы каждый день был наполнен радостью и любовью!

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Поздравляю тебя с прекрасным праздником – твоим Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, даря поддержку, вдохновение и защиту. Желаю здоровья, радости, тепла в сердце и благополучия в каждом дне. Пусть этот день принесет много приятных моментов и исполнения самых заветных желаний!

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