День ангела 17 січня: кого та як вітати з іменинами

17 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 січня

17 січня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Георгія, Івана, Павла, Антоніну.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві хоробрий і вольовий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, вибірковим у всьому.

Віктор — латинське ім'я, перекладається як "переможець". В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. В дорослому віці стає довірливим, практичним.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "землероб". В дитинстві яскравий, душевний. В дорослому віці стає мужнім і енергійним, швидко забуває образи.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, добродушним, працьовитим.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві щирий, викликає довіру. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, легким у роботі.

Антоніна — римське коріння, тлумачиться як "з роду Антонія". В дитинстві добродушна і спокійна. В дорослому віці стає мрійливою, має гарно розвинену інтуїцію.

День ангела 17 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з твоїм святом — Днем ангела! Нехай цей день принесе багато радісних миттєвостей, а твій ангел буде поруч, охороняючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров'я, любові та гармонії, щоб ангел завжди вів тебе по життю до світлих і щасливих моментів!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі лише радість, а твій ангел охоронець оберігає тебе в кожному кроці. Бажаю здоров'я, удачі та невичерпного щастя, щоб твоє серце завжди було спокійним, а душа — наповнена світлом!

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій ангел завжди охороняє тебе від усіх негараздів, а життя дарує тільки позитивні емоції та благополуччя. Бажаю міцного здоров'я, удачі, тепла в серці і щирих усмішок на твоєму обличчі!

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Вітаю з твоїм святом — Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на життєвому шляху, допомагає у важкі моменти та веде до благополуччя. Бажаю тобі світла, доброти і гармонії в душі, щоб кожен день був наповнений радістю і любов'ю!

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Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи підтримку, натхнення та захист. Бажаю здоров'я, радості, тепла в серці та добробут в кожному дні. Нехай цей день принесе багато приємних моментів і здійснення найзаповітніших бажань!

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