Бої в Курській області: де просунулись ЗСУ

Сили оборони України нещодавно просунулися на своєму головному плацдармі в Курській області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри від 15 січня свідчать про те, що ЗСУ просунулися від міжнародного кордону до центральної частини Успенівки (на південь від Коренево і безпосередньо через кордон між Україною та РФ).

Російський воєнкор стверджував, що війська РФ просунулися на північ і північний схід від Махнівки (на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження. Російське джерело також розповідало, що ЗСУ контратакували під Махнівкою.

Нагадаємо, українські військові 5 січня почали новий штурм Курської області Росії. За повідомленнями, Збройні сили України, зокрема, атакували на Курщині села Бердінь і Велике Солдатське, що розташовані з боку міста Суджа, яке від серпня контролюють ЗСУ. Інформацію про наступ армії України підтвердили і в Міністерстві оборони РФ.

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