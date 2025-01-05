ЗСУ активізували наступальні дії на Курщині

На Курщині росіяни атаковані на кількох напрямках.

Цю інформацію підтвердили в РНБО та Офісі президента.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - написав очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також коротко висловився про ситуацію: "Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує".

Нагадаємо, 6 серпня Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області "все ще завдає втрат російській армії і російській державі, їхній оборонній промисловості й економіці".

З його слів, головне завдання України – "знищити якомога більше російського потенціалу і здійснити максимум контрударної роботи, з метою створення буферної зони".

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