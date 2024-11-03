Що на фронті змінила Курська ситуація: військовий відповів

Частину сил та засобів зі східного фронту ворог перекинув на Курщину.

Після Курської операції українські військові на фронті відчули полегшення стосовно застосування російських дронів.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів Микола Зінько — колишній міський голова, а нині — командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр.

За його словами, частину сил та засобів зі східного фронту ворог перекинув на Курщину.

“Точно можу сказати, що я відчув полегшення по дронах. До Курської операції в нас було більше засилля ворожих дронів, квадрокоптерів, FPV, різного типу. Я так розумію, що частину перетягнули звідси якраз на на той напрямок”, — каже Микола Зінько.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО! Ексклюзивне інтерв’ю ексмера, який пішов на фронт!

Читайте також: