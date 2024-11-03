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Як перемогти у війні проти Росії: військовий відповів

Як перемогти у війні проти Росії: військовий відповів

Микола Зінько

Він розповів, коли ЗСУ можна буде перейти у контрнаступ.

Війну в Україні виграє не той, хто якесь місто чи село захопить, а той, хто збереже свою армію. 

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів Микола Зінько — колишній міський голова, а нині — командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр.

За його словами, якщо армія Російської Федерації буде і далі наступати, і такими темпами сточувати себе, настане момент, коли можна буде перейти в офензиву — робити свої наступальні дії з меншими втратами. 

“Ми бачимо дуже хороший приклад Харківщини, коли за лічені тиждень-півтора ми захопили відбили назад дуже велику територію… Тут мабуть грає роль перш за все несподіванка, та сама Курщина”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО! Ексклюзивне інтерв’ю ексмера, який пішов на фронт!

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