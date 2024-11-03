Как победить в войне против России: военный ответил

Он рассказал, когда ВСУ можно будет перейти в контрнаступление.

Войну в Украине выиграет не тот, кто какой-нибудь город или село захватит, а тот, кто сохранит свою армию.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал Николай Зинько — бывший городской голова, а ныне командир роты огневой поддержки 5 ОШБр.

По его словам, если армия Российской Федерации будет и дальше наступать, и такими темпами стачивать себя, настанет момент, когда можно будет перейти в офензиву — совершать свои наступательные действия с меньшими потерями.

"Мы видим очень хороший пример Харьковщины, когда за считанные неделю-полторы мы захватили отбили назад очень большую территорию… Здесь, видимо, играет роль прежде всего неожиданность, та же Курщина", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВОЙНА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО! Эксклюзивное интервью ушедшего на фронт экс-мера!

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