В Третьей штурмовой озвучили серьезную проблему ВСУ

Военный убежден, что вновь бойцы не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне

Ситуация на фронте остается тяжелой, поэтому пробемы в армии нужно не скрыть, а разрешать.

Об этом заявил украинский военный, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Сети.

Военный уверен, что сейчас нам не нужны новые бригады, а нужно укомплектовать старые.

"Среди воюющих бригад сложно найти комплектование даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, нуждаются в вооружении и обеспечении с нуля", — написал Жорин.

Он добавил, что вновь бойцы не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно.

"Не могу понять, зачем это делается. Есть только догадка — возможно, кому-то выгодно на этом зарабатывать, поэтому и лоббируется этот формат. Зато формат создания дивизий и поднятие опытных комбригов до этого уровня все никак не дойдет до реализации", — добавил военный.

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