У Третій штурмовій озвучили серйозну проблему ЗСУ

Військовий переконаний, що новостворені бійці не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні

Ситуація на фронті залишається важкою, тому пробеми у війську потрібно не прихоувати, а вирішувати.

Про це заявив український військовий, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Мережі.

Військовий переконаний, що зараз нам не потрібні нові бригади, а потрібно укомплектувати старі.

"Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля", - написав Жорін.

Він додав, що новостворені бійці не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно.

"Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку - можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації", - додав військовий.

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