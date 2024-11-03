Дрони атакували Хмельницьку область: що відомо про наслідки

Вночі проти неділі, 3 листопада, російські військові атакували Хмельницьку область безпілотниками Shahed. У регіоні сталися руйнування. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, внаслідок атаки БпЛА відбулось загоряння господарського приміщення. Окрім того, було пошкоджено житловий будинок та гаражі.

"Повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило", - наголосив чиновник.

Зауважимо, що тривога тривала від 23:53 2 листопада до 02:03 сьогоднішнього дня. На Хмельниччині сили ППО знищили чотири БпЛА.

Як повідомлялося, вже кілька ночей поспіль у Хмельницькій області стаються вибухи внаслідок роботи сил ППО.

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