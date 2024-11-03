Дрони атакували Хмельницьку область: що відомо про наслідки

В регіоні спрацювали сили ППО.
Вночі проти неділі, 3 листопада, російські військові атакували Хмельницьку область безпілотниками Shahed. У регіоні сталися руйнування. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
З його слів, внаслідок атаки БпЛА відбулось загоряння господарського приміщення. Окрім того, було пошкоджено житловий будинок та гаражі.
"Повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило", - наголосив чиновник.
Зауважимо, що тривога тривала від 23:53 2 листопада до 02:03 сьогоднішнього дня. На Хмельниччині сили ППО знищили чотири БпЛА.
Як повідомлялося, вже кілька ночей поспіль у Хмельницькій області стаються вибухи внаслідок роботи сил ППО.
Читайте також:
- У Києві через атаку "Шахедів" пошкоджено корпус КНУ імені Шевченка: деталі
- Увесь Донбас буде втрачено: аналітик Bild стривожив прогнозом
- У МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня