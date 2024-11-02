Вранішні вибухи у Хмельницькій області: які наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Зранку 2 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні, під час сигналів "Повітряна тривога", сили ППО збили два ворожих дрони", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок ворожої атаки завдано незначних пошкоджень конструкціям елеватора. Наразі інформації про загиблих чи травмованих не надходило.

Нагадаємо, зранку на Хмельниччині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку області.

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