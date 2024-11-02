"Готується щось глобальне": військовий "Айдару" про майбутнє українського фронту

Військовий прогнозує глобальні зміни на фронті попри складну ситуацію з російським просуванням.

Командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов вважає, що попри складну ситуацію на фронті, Україна готується до серйозних змін у перебігу війни.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Я не вірю в тотальний крах нашого фронту, щось готується, і судячи по циклічності даної війни, глобальне", - припустив Бунятов.

За його словами, панічні настрої та зневіра не допоможуть досягти позитивних змін на фронті. Натомість кожна невдача має стати стимулом для більшої єдності та посилення допомоги армії.

"Можливо це мої вологі мрії, але досвід та деякі видимі моменти, підказують протилежне", - підкреслив Бунятов, натякаючи на можливі позитивні зміни у ситуації на фронті.

Військовий закликав українців зберігати спокій та продовжувати підтримувати Збройні Сили України.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів про критичну нестачу піхотних підрозділів на фронті.

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