Військовий назвав критичну проблему, через яку Україна втрачає території

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів про критичну нестачу піхотних підрозділів на фронті.
На фронті критично не вистачає піхоти. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, Україна продовжить втрачати території.
Про це військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв заявив в ефірі Київ24.
"На сьогоднішній день це ніякий вже не секрет, що є серйозна нестача піхоти. Про це всі розуміють, тому дуже серйозно обговорюються питання мобілізації — як мобілізувати ще додатково приблизно 200-300 тисяч людей", - зазначив військовий.
За його словами, саме нестача піхоти призводить до того, що попри значні втрати противника від українських дронів та артилерії, ворог все ж просувається вперед.
"Позиції - і територію, і бліндажі, і окопну лінію тримає саме піхота. Тому ми спостерігаємо сьогодні картинку, що, умовно, дронами FPV, артилерією нашою, всіма нашими засобами ураження втрати ворог несе. Але лінія сунеться", - пояснив Ієвлєв.
Водночас він зазначив, що ТЦК вже активізували роботу з поповнення особового складу.
"Ми дуже чекаємо на фронті, допоки прибуде це поповнення. Виходять бригади на відновлення і так далі. Будемо сподіватися, що ця ситуація трохи врегулюється. Бо якщо ні, то динаміка надалі буде така сама, як ви спостерігаєте сьогодні", - зазначив військовий.
Нагадаємо, раніше український військовий, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також заявив, що наразі на фронті склалася важка і дуже складна ситуація. Просування військ Російської Федерації може мати дуже серйозні наслідки.
Читайте також: