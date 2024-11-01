В Україні зросли пенсії від листопада: у кого і наскільки (відео)

На українців чекають ще два етапи підвищення пенсій 2025 року, деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Частина українців отримає надбавку до пенсії вже у листопаді. Однак, є певні умови. Ба більше, від 2025 року на українців чекають ще два етапи підвищення пенсій. А от з 1 грудня 2024 року українці зможуть розраховувати на 1000 грн від президента. Однак, і тут є свої нюанси. Використати ці гроші можна буде не на всі забаганки. Та й отримати "Вовину тисячу" зможуть не всі. Деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Збільшення пенсії

В Україні у листопаді 2024-го пенсійні виплати збільшаться. Однак, це стосується тільки тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вже наступного місяця виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Втім, для цього є умова — пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Допомога пенсіонерам від ВПП ООН

Також у листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Нагадаємо, що програму додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам"

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.

Ідентифікація пенсіонерів у листопаді

Зазначимо, що пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у листопаді у будь-який зручний спосіб. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Пенсію можуть забрати?

Водночас, у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов’яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад у ПФУ. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, пенсії можуть підвищити від 10 до 17%.

Пенсії у 2025 році

Примітно, що вже 2025 року на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

"На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо", – зазначила вона.

Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ.

"Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо", – розповіла вона.

Засловами Оксани Жолнович, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. "Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати.

"Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати", – каже міністр соціальної політики.

Тисяча від Зеленського

А ще в Україні від 1 грудня завдяки новій програмі "єПідтримка" можна буде отримати одну тисячу гривень фінансової підтримки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Примітно, що українці вже охрестили цю програму як "Вовина тисяча".

Отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року. Сума підтримки є досить невеликою. 1000 грн навряд чи зможуть відчутно вплинути на фінансове становище більшості українців. Однак для частини людей вона буде досить значущою, вважають у Мінекономіки.

"Кількість людей, які живуть за межею бідності в Україні, зараз сягає 30%. Рівень безробіття – близько 14%, внутрішніх переселенців майже 3,5 млн осіб, близько 6,4 млн з 10 млн пенсіонерів отримують пенсії до 5 тис. грн. Саме для цих людей фінансова допомога буде актуальною, вважають розробники програми. Якщо сім'я, наприклад, складається із трьох людей, то 3 тис. грн буде цілком достатньо, щоб сплатити за комунальні послуги за місяць", – повідомили у міністерстві.

Програму фінансової допомоги планують запустити з 1 грудня та "прив'язати" її до "Національного кешбеку". Тобто для отримання грошей потрібно мати карту "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їх перерахування буде проводитись після верифікації розташування претендента. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.

Кому недоступна тисяча Зеленського – читайте тут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В УКРАЇНІ З ЛИСТОПАДА ПІДВИЩИЛИ ПЕНСІЇ: кому і наскільки?

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