В Украине выросли пенсии с ноября: у кого и насколько (видео)

Часть украинцев получит прибавку к пенсии уже в ноябре. Однако есть определенные условия. Более того, с 2025 года украинцев ждут еще два этапа повышения пенсий. А вот с 1 декабря 2024 украинцы смогут рассчитывать на 1000 грн от президента. Однако и здесь есть свои нюансы. Использовать эти деньги можно будет не на все прихоти. Да и получить "Вовину тысячу" смогут не все. Детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Увеличение пенсии

В Украине в ноябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся. Однако это касается только тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Уже в следующем месяце выплаты возрастут у тех пенсионеров, которым за месяц исполнится 70, 75 и 80 лет. Впрочем, для этого есть условие – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Помощь пенсионерам от ВПП ООН

Также в ноябре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Напомним, что программа дополнительной денежной помощи от ВПП ООН для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена до декабря 2024 года включительно.

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

получают пенсию менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом №309);

не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам"

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации. А выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты.

Идентификация пенсионеров в ноябре

Отметим, что пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, для продления выплат могут пройти проверку в ноябре любым удобным способом. Важно знать, что средства не прошедших проверку пенсионеров будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения ими идентификации. После прохождения пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Пенсию могут забрать?

В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть Ощадбанк обяжут перечислять остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ. Помимо этого, находящиеся за рубежом пенсионеры могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет производиться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации. Следующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно пенсии могут повысить от 10 до 17%.

Пенсии в 2025 году

Примечательно, что уже в 2025 году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

"На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств… У нас есть деньги на индексацию. Мы ее планируем", – отметила она.

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

"Планируем еще поднять летом пенсию, перечислив ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем", – рассказала она.

По словам Оксаны Жолнович, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию. "Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа. Министерша также отметила, что большие пенсии не будут урезать.

"Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать", – говорит министр социальной политики.

Тысяча от Зеленского

А еще в Украине от 1 декабря благодаря новой программе "єПідтримка" можно будет получить одну тысячу гривен финансовой поддержки. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что украинцы уже окрестили эту программу как "Вовина тысяча".

Получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года. Сумма поддержки достаточно невелика. 1000 грн вряд ли сможет ощутимо повлиять на финансовое положение большинства украинцев. Однако для части людей она будет достаточно значимой, считают в Минэкономики.

"Количество людей, живущих за чертой бедности в Украине, сейчас достигает 30%. Уровень безработицы – около 14%, внутренних переселенцев почти 3,5 млн человек, около 6,4 млн из 10 млн пенсионеров получают пенсии до 5 тыс. грн." Именно для этих людей финансовая помощь будет актуальна, считают разработчики программы. Если семья, например, состоит из трех человек, то 3 тыс. грн будет вполне достаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги за месяц", – сообщили в министерстве.

Программу финансовой помощи планируют запустить с 1 декабря и "привязать" к "Национальному кэшбеку". То есть для получения денег нужно иметь карту "Национального Кэшбека". Если ее не будет, то иначе деньги получить не удастся. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет производиться после верификации расположения претендента. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн.

Кому недоступна тысяча Зеленского – читайте здесь.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ С НОЯБРЯ ПОВЫСИЛИ ПЕНСИИ: кому и насколько?

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