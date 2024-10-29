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Тысяча Зеленского: на какую карту придут деньги

Тысяча Зеленского: на какую карту придут деньги

Украинцы смогут получить тысячу гривен от государства

Определенная категория украинцев не сможет получить деньги.

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу, при которой правительство должно выплатить каждому украинцу тысячу гривен. Средства можно будет получить с декабря.

На какую карту украинцам придут средства и как их получить – рассказываем дальше.

На какую карту придет тысяча Зеленского

Тысячу гривен будут насчитывать на карточку "Национального кэшбека", которую можно открыть в Действии.

Как пояснил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, речь идет об тысяче гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса.

Эти деньги можно использовать на протяжении зимы: декабря, января и февраля.

Деньги будут поступать на карточку "Национального кэшбека", нужно будет ее открыть. Это виртуальная карточка, ее можно открыть через "Действие", – пояснил Соболев.

На что можно затраты средства

Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, что дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Также их можно будет задонатить на ВСУ.

Эти деньги "маркированы", то есть есть определенный круг, куда их можно будет направить. Но также их можно будет задонатить на ВСУ”, – объяснил замминистра.

Откуда средства на программу

По словам чиновника, это не новые средства.

Это средства от программ, которые есть в основных программах. Мы перенаправляем из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают осваивать до конца года. И кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы”, — объяснил Соболев.

Однако получить средства смогут не все. Кому недоступна тысяча Зеленского — читайте здесь.

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