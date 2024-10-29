Тысяча Зеленского: на какую карту придут деньги

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу, при которой правительство должно выплатить каждому украинцу тысячу гривен. Средства можно будет получить с декабря.

На какую карту украинцам придут средства и как их получить – рассказываем дальше.

На какую карту придет тысяча Зеленского

Тысячу гривен будут насчитывать на карточку "Национального кэшбека", которую можно открыть в Действии.

Как пояснил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, речь идет об тысяче гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса.

Эти деньги можно использовать на протяжении зимы: декабря, января и февраля.

Деньги будут поступать на карточку "Национального кэшбека", нужно будет ее открыть. Это виртуальная карточка, ее можно открыть через "Действие", – пояснил Соболев.

На что можно затраты средства

Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, что дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Также их можно будет задонатить на ВСУ.

Эти деньги "маркированы", то есть есть определенный круг, куда их можно будет направить. Но также их можно будет задонатить на ВСУ”, – объяснил замминистра.

Откуда средства на программу

По словам чиновника, это не новые средства.

Это средства от программ, которые есть в основных программах. Мы перенаправляем из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают осваивать до конца года. И кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы”, — объяснил Соболев.

Однако получить средства смогут не все. Кому недоступна тысяча Зеленского — читайте здесь.

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