Тисяча Зеленського: на яку карту прийдуть гроші

Президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якої уряд має виплатити кожному українцю тисячу гривень. Кошти можна буде отримати від грудня.

На яку карту українцям прийдуть кошти та як їх отримати - розповідаємо далі.

На яку карту прийде тисяча Зеленського

Тисячу гривень будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в “Дії”.

Як пояснив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, йдеться про одну тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу.

Ці гроші можна буде використати упродовж зими: грудня, січня та лютого.

“Гроші надходитимуть на картку "Національного кешбеку", потрібно буде її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через "Дію", - пояснив Соболев.

На що можна витрати кошти

Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші послуги, що додатково підтримає український мікро- і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ.

“Ці гроші "марковані", тобто є визначене коло, куди їх можна буде спрямувати. Але також їх можна буде задонатити на ЗСУ”, — пояснив заступник міністра.

Звідки кошти на програму

За словами посадовця, це не нові кошти.

“Це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоювати до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли би спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки”, — пояснив Соболев.

Однак, отримати кошти зможуть не всі. Кому недоступна тисяча Зеленського - читайте тут.

Читайте також: