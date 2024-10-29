Делегація Південної Кореї їде до України: що відомо

Урядова делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, аби поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї до Росії.

Про це повідомляє видання Yonhap News Agency.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поділився планами під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Той підтвердив, що північнокорейські війська були розміщені в Курській області Росії, на лінії фронту для участі у війні в Україні.

"Я сподіваюся, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації", - сказав він.

Також Юн Сок Йоль зазначив, що 29 жовтня південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім відвідає Україну.

Зазначається, що президент Південної Кореї також мав розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики поговорили про переміщення військ Північної Кореї та обговорили співпрацю з членами Європейського Союзу.

"Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - зазначив Юн.

Нагадаємо, в американському Пентагоні повідомили, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. Військові можуть долучитися до бойових дій уже протягом "наступних кількох тижнів".

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