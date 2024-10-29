Помер народний депутат України Олег Макаров

У вівторок, 29 жовтня, стало відомо про смерть народного депутата України IX скликання Олега Макарова.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні.

Олег Макаров був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Також він був відомим правником, громадським діячем та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

Керівництво Верховної Ради України, Апарат парламенту та народні депутати висловили глибокі співчуття рідним і близьким померлого.

Читайте також: