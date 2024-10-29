Умер народный депутат Украины Олег Макаров

Во вторник, 29 октября, стало известно о смерти народного депутата Украины IX созыва Олега Макарова.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой грустью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва", — говорится в сообщении.

Олег Макаров был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике. Также он был известным юристом, общественным деятелем и членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

Руководство Верховной Рады Украины, Аппарат парламента и народные депутаты выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего.

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