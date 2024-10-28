У США повідомили, скільки військових відправив Кім Чен Ин на війну в Україні

Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. Військові Кім Чен Ина можуть долучитися до бойових дій уже протягом "наступних кількох тижнів".

Про це на заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Голос Америки".

За оцінкою Сполучених Штатів, частину військових з КНДР, відправлення яких до Росії підтвердили минулого тижня, вже передислокували ближче до України.

"Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною", – наголосила Сінгх.

Також, за її словами, міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що якщо солдати Північної Кореї таки долучаться до війни в України, вони вважатимуться стороною, яка воює, а тому будуть законними військовими цілями.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на інформацію про відправлення північнокорейських солдатів до Росії. Такі дії він назвав "небезпечними".

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