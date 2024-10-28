В США сообщили, сколько военных отправил Ким Чен Ын на войну в Украине

Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для обучения и участия в войне в Украине. Военные могут присоединиться к боевым действиям уже в течение следующих нескольких недель.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Голос Америки".

По оценке Соединенных Штатов, часть военных из КНДР, отправление которых в Россию подтвердили на прошлой неделе, уже передислоцировали поближе к Украине.

"Мы все больше озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России, вблизи границы с Украиной", — подчеркнула Сингх.

Также, по ее словам, министр обороны США Ллойд Остин предупредил, если солдаты Северной Кореи таки присоединятся к войне в Украине, то они будут считаться воюющей стороной, а потому будут законными военными целями.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на информацию об отправке северокорейских солдат в Россию. Такие действия он назвал "опасными".

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