Встреча генсека ООН с Путиным в России: Зеленский прокомментировал визит

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сюрреализмом" визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в агрессорку России и участие в саммите БРИКС в Казани.

Об этом глава государства заявил в интервью Times of India.

Зеленский подчеркнул, что нейтральность в войне России против Украины фактически поддерживает действия России.

"Что касается генерального секретаря ООН, то я думаю, что это в целом сюр. Но это не только об ООН, это о многих других странах", — заявил Зеленский.

По словам президента, ни одна страна не может оставаться нейтральной во время войны, потому что такая позиция означает склонение на сторону агрессора. Он также отметил, что государства, которые на саммите БРИКС объявили о своей нейтральности и готовности способствовать урегулированию конфликта, выглядят пророссийскими. Такие действия, заявил Зеленский, противоречит принципам мира.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш посетил Казань в РФ, где проходил саммит БРИКС. В МИД Украины упрекнули политику в таких действиях. В ведомстве подчеркивают, что это "только вредит репутации ООН".

Тем временем сам Гутерриш попытался оправдаться за свой визит в Путин на БРИКС. Мол, во время встречи с диктатором призвал его обеспечить справедливый мир в Украине.

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