Гутерриш попытался оправдаться за свой визит к Путину на БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш попытался оправдаться за свой визит на саммит БРИКС в Россию.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что во время встречи с российским диктатором Путиным призвал его к обеспечению справедливого мира в Украине и отмечал необходимость поддержки ценностей Устава ООН.

Об этом Гутерриш сообщил на своей странице в X(Twitter).

"На сессии БРИКС я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны придерживаться ценностей Устава ООН, верховенства права и принципов суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", — написал он.

Гутерриш также рассказал, что на встрече с Путиным подчеркнул, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

Он также заявил, что "решительно" поддерживает заключение соглашения о безопасном судоходстве в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.

Саммит БРИКС в России: реакция Украины на визит главы ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оказался в центре дипломатического скандала по прибытии в Россию для участия в саммите БРИКС.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку генсека ООН в страну-агрессор и подчеркнуло, что этот шаг вредит репутации организации.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Он только вредит репутации ООН", – говорится в сообщении.

В то же время в ООН попытались оправдать визит своего шефа, отметив, что эта поездка является "стандартной практикой". Мол, его позиция по отношению к российской войне против Украины остается неизменной.

Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия главы ООН в саммите в России.

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