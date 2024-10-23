Почему советские женщины не снимали меховые шапки в помещении

Как можно сидеть в театре в теплом головном уборе, а в ресторане? Оказывается, раньше, в советские времена многие так поступали и ни у кого это не вызывало удивления или вопросов.

На многих фотографиях, сделанных в эпоху позднего СССР и в 1990-х, можно увидеть, что женщины сидят в помещениях без верхней одежды, но в огромных шапках.

Вот, например, женщины посещают Третьяковку.

Женщины в шапках осматривают экспозиции Третьяковки/ фото: из интернета

А вот перекусывают в кафе.

Женщины в шапках

У них у всех мерзнет голова, или это пережитки дореволюционных обычаев, когда женщина должна быть всегда с покрытой головой? Нет, причины совсем не в этом.

Это было модно

Первая мода на меховые шапки, как среди мужчин, так и среди женщин, наступила с эрой кино, любимые герои на экранах были в таких головных уборах, и люди пытались их подражать.

В 50-60-х годах фильм «Девушки» сделал модными шапки из меха оленя. Они шились из шкур северных оленей и стоили достаточно дорого. Не многие могли позволить себе такие шапки, и они были предметом гордости и зависти. Но это было только начало.

Откуда пошла мода на меховые шапки

В 70-х стали модными лисьи и песцовые объемные шапки, пример тому Барбара Брыльская и фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Конечно, люди следовали не только моде, но и поведению героев фильма, и если женщины на экране не снимали шапок за столом, то и другим не обязательно.

Барбара Брыльская в шапке

Шапки – атрибут социального статуса и показатель обеспеченности

В советские времена меховую шапку одевали не только для теплоты, но и продемонстрировать определенный социальный статус. Как сегодня молодые люди стоят в очередях за смартфонами последней модели, так раньше женщины стояли в очередях за роскошными и дефицитными шапками из норки и лисы. Однако были и более бюджетные модели из кролика и даже искусственного меха.

Шапки были столь ценной вещью, что оставлять ее в гардеробе театра или кино мало кто решался. К тому же, там обычно висели предупреждение, что «за сохранность вещей гардероб ответственности не несет».

Но советские женщины не очень расстраивались, что приходится брать шапку с собой в кино, ресторан или музей. Для них это был шанс продемонстрировать модную и дорогую вещь на публике. Тем более что правила этикета это позволяли — женщины могут не снимать головные уборы в помещениях.

В шапке на рабочем месте

Чтобы не украли и не испортилось

Конечно, дорогая шапка нередко становилась жертвой воров. Чтобы ее не сорвали, женщины не редко пришивали к шапке резинки, которые одевали на подбородок.

Особенно дорогостоящие вещи, такие как шапки, пальто или зимние сапоги, покупались не на сезон и не год, а на 10 -20 лет. Потому носить их нужно было аккуратно, хранить осторожно, лучше на голове или на трехлитровой банке.

Чтобы сохранить красоту

Еще одна причина, почему шапку женщины не снимали в помещении — под такой теплой шапкой портилась прическа, модные в то время начесы и кудри теряли объем, а волосы пачкались гораздо быстрее, поэтому без шапки прическа выглядела не очень свежей. Больше, иногда шапка скрывала страшный секрет — немытую голову.

А еще пример ношения меховых шапок подавали иностранные звезды, такие как Элизабет Тейлор, которые показывали, что меховые шапки можно носить всегда и везде.

Элизабет Тейлор в шапке

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