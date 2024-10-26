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Гутерріш спробував виправдатися за свій візит до Путіна на БРІКС

Гутерріш спробував виправдатися за свій візит до Путіна на БРІКС

Антоніу Гутерріш / Фото: Associated Press

Генсек ООН Антоніу Гутерріш спробував виправдатися за свій візит на саміт БРІКС до Росії.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Путіним закликав його до забезпечення справедливого миру в Україні та наголошував на необхідності підтримки цінностей Статуту ООН.

Про це Гутерріш повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"На сесії БРІКС я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я наголосив, що скрізь ми повинні дотримуватися цінностей Статуту ООН, верховенства права і принципів суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", - написав він.

Гутерріш також розповів, що на зустрічі з Путіним наголосив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

Він також заявив, що "рішуче" підтримує укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі для глобальної продовольчої безпеки.

Саміт БРІКС в Росії: реакція України на візит очільника ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опинився в центрі дипломатичного скандалу після прибуття до Росії для участі в саміті БРІКС.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку генсека ООН до країни-агресора та наголосило, що цей крок шкодить репутації організації.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться у дописі.

Водночас в ООН спробували виправдати візит свого шефа, наголосивши на тому, що ця поїздка є “стандартною практикою”. Мовляв, його позиція стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь очільника ООН у саміті в Росії.

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