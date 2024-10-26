Гутерріш спробував виправдатися за свій візит до Путіна на БРІКС

Генсек ООН Антоніу Гутерріш спробував виправдатися за свій візит на саміт БРІКС до Росії.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Путіним закликав його до забезпечення справедливого миру в Україні та наголошував на необхідності підтримки цінностей Статуту ООН.

Про це Гутерріш повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"На сесії БРІКС я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я наголосив, що скрізь ми повинні дотримуватися цінностей Статуту ООН, верховенства права і принципів суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", - написав він.

Гутерріш також розповів, що на зустрічі з Путіним наголосив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

Він також заявив, що "рішуче" підтримує укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі для глобальної продовольчої безпеки.

Саміт БРІКС в Росії: реакція України на візит очільника ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опинився в центрі дипломатичного скандалу після прибуття до Росії для участі в саміті БРІКС.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку генсека ООН до країни-агресора та наголосило, що цей крок шкодить репутації організації.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться у дописі.

Водночас в ООН спробували виправдати візит свого шефа, наголосивши на тому, що ця поїздка є “стандартною практикою”. Мовляв, його позиція стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь очільника ООН у саміті в Росії.

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