Лавров брудно вилаявся на саміті БРІКС: що трапилось (відео)

Під час саміту БРІКС у Казані один з учасників наступив на ноги голові МЗС Росії Сергієві Лаврову. Той відреагував лайкою і цей момент потрапив на відео.

Відео з інцидентом розлетілося соцмережами.

Інцидент із Лавровим стався під час виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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На відео видно, як, ймовірно, делегат на саміт БРІКС однієї з африканських країн проходить між президентом Росії Володимиром Путіним і Лавровим, який сидів позаду диктатора. Судячи з реакції міністра, чоловік наступив йому на ноги.

Лавров не залишив це без відповіді і пробурмотів під ніс лайливі слова. Користувачі Мережі припускають, що голова російського МЗС вимовив: "Пі**рас, б*ять".

Лаврову наступили на ноги і він вилаявся на саміті БРІКС

До слова, Путін зганьбився на саміті БРІКС, бо не зміг вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини ані з першого, ані з другого разу.

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