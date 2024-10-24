Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лавров брудно вилаявся на саміті БРІКС: що трапилось (відео)

Лавров брудно вилаявся на саміті БРІКС: що трапилось (відео)

Голова МЗС Росії Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Російському міністрові потопталися по ногах.

Під час саміту БРІКС у Казані один з учасників наступив на ноги голові МЗС Росії Сергієві Лаврову. Той відреагував лайкою і цей момент потрапив на відео.

Відео з інцидентом розлетілося соцмережами.

Інцидент із Лавровим стався під час виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

На відео видно, як, ймовірно, делегат на саміт БРІКС однієї з африканських країн проходить між президентом Росії Володимиром Путіним і Лавровим, який сидів позаду диктатора. Судячи з реакції міністра, чоловік наступив йому на ноги.

Лавров не залишив це без відповіді і пробурмотів під ніс лайливі слова. Користувачі Мережі припускають, що голова російського МЗС вимовив: "Пі**рас, б*ять".

Лаврову наступили на ноги і він вилаявся на саміті БРІКС

Лаврову наступили на ноги і він вилаявся на саміті БРІКС

До слова, Путін зганьбився на саміті БРІКС, бо не зміг вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини ані з першого, ані з другого разу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Наступна публікація