Лукашенко сказав, про що шкодує Путін у війні з Україною

За словами білоруського диктатор, у його російського колеги є речі, про які той шкодує, бо "він же жива людина".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін начебто шкодує про втрати у війні в Україні, але досі переконаний, що має рацію.

Про це білоруський диктатор сказав у інтерв’ю BBC, повідомляється на сайті президента.

На полях саміту БРІКС у Казані журналіст поцікавився у Лукашенка як близького знайомого Путіна, чи шкодує той про початок війни проти України.

"Шкодує він чи не шкодує – ми на цю тему з ним не спілкувалися. Звичайно, він же жива людина. У цьому конфлікті різні ситуації бувають, хтось наступає, хтось обороняється. І одна, і друга сторона зазнають великих втрат. Шкодує про це Путін чи ні? Звичайно шкодує, він же жива людина", – висловився самопроголошений президент Білорусі.

Водночас, наголосив він, Путін "твердо вважає, що він має рацію, і він мотивує це".

"Адже він Заходу запропонував: ось пропозиція Росії, домовмось. На що Захід взагалі нічого не відповів", – додав Лукашенко.

Він також сказав, що "невідомо, як би розвивалася ситуація", якби Росія не розпочала війну. За словами білоруського диктатора, тоді б Україна вступила до НАТО, і на її території начебто були б розміщені сили Альянсу та ракети, які долітали б до Росії за п’ять хвилин.

"Зважуючи все, Путін обрав цей шлях. З певних питань шкодуючи: невдачі були – і атака дронами, і захоплення частини території Росії. І він зробив певні дії", – сказав Лукашенко.

А ще він заявив, що президент Росії нібито боїться, що після встановлення перемир’я Захід надалі надаватиме військову допомогу Україні, тому вимагає гарантій.

До слова, Лукашенко пригрозив "найнебезпечнішою" російською зброєю у разі, якщо до України введуть війська НАТО.

Читайте також: