Учасники саміту БРІКС прийняли Казанську декларацію, яка продемонструвала, що Москві не вдалося заручитися міжнародною підтримкою для створення альтернативної системи безпеки, про яку мріє Кремль.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, у документі тільки один раз згадується війна Росії проти України.

У тексті наголошують на необхідності дотримання підписантами принципів Статуту ООН, включно з повагою до територіальної цілісності держав. Крім того, країни БРІКС висловили готовність підтримувати "відповідні" ініціативи посередництва, спрямовані на мирне врегулювання війни за допомогою діалогу та дипломатії.

Нагадаємо, 22 жовтня стартував щорічний саміт об'єднання БРІКС, який цього разу відбувся у російській Казані. На захід з'їхалися делегації з десятків країн, але деякі з них вважали за краще відмовитися від візиту з різних причин.

Росія під час заходу в Казані має намір переконати країни БРІКС створити окрему платформу для міжнародних платежів, писав Reuters, яка б не була вразливою до західних санкцій.

Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, а також Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати, які нещодавно долучилися, мають намір своїм об'єднанням створити потужну противагу Заходу у світовій політиці та торгівлі.

Український президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія використає цей майданчик проти України та його плану миру.

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