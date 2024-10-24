Планы Путина провалились: аналитики оценили результативность саммита БРИКС

Эксперты считают провалом попытки РФ заручиться поддержкой участников объединения БРИКС в войне против Украины.

Участники саммита БРИКС приняли Казанскую декларацию, продемонстрировавшую, что Москве не удалось заручиться международной поддержкой для создания альтернативной системы безопасности, о которой мечтает Кремль.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в документе только один раз упоминается война России против Украины.

В тексте подчеркивают необходимость соблюдения подписантами принципов Устава ООН, включая уважение территориальной целостности государств. Кроме того, страны БРИКС выразили готовность поддерживать "соответствующие" инициативы посредничества, направленные на мирное урегулирование войны посредством диалога и дипломатии.

Напомним, 22 октября стартовал ежегодный саммит объединения БРИКС, который в этот раз прошел в российской Казани. На мероприятие съехались делегации из десятков стран, но некоторые из них предпочли отказаться от визита по разным причинам.

Россия во время мероприятия в Казани намерена убедить страны БРИКС создать отдельную платформу для международных платежей, писал Reuters, которая не была бы уязвима для западных санкций.

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также Египет, Эфиопия, Иран и недавно присоединившиеся Объединенные Арабские Эмираты намерены своим объединением создать мощный противовес Западу в мировой политике и торговле.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Россия использует эту площадку против Украины и его плана мира.

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