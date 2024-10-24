Втрати росіян у війні проти України перевалили за 680 тисяч

Станом на ранок 24 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 684 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб

танків ‒ 9090 (+2)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 18254 (+25)

артилерійських систем – 19719 (+45)

РСЗВ – 1236 (+2)

засоби ППО ‒ 981

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108)

крилаті ракети ‒ 2625

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69)

спеціальна техніка ‒ 3513 (+4)

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

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