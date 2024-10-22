ЗСУ просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

ЗСУ просунулися на західній стороні українського виступу в Курській області. Зокрема, в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери стверджували, що українська армія спробувала перетнути міжнародний кордон у районі Вольфіно (на південний захід від Глушкова), і що українські сили розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де вони почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

"Російські джерела намагаються виправдати повільний темп російського просування в Курській області, хибно представляючи цей напрямок як унікально складний", - наголошують аналітики ISW.

Командир чеченського загону спецназу "Ахмат" заявив, що бої в Курській області дуже інтенсивні, і що Курський напрямок є найскладнішим фронтовим районом усього театру бойових дій.