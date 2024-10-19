Британський розвідник назвав місто, наступ на яке РФ відклала до весни

Незабаром розпочнеться сезон бездоріжжя.
Російські окупанти не наступатимуть на Покровськ в Донецькій області до весни. Втім, загарбник спробують оточити це місто.
Таку думку висловив військовий експерт та офіцер британської військової розвідки у відставці Френк Ледвідж в інтерв'ю NV.
Він зауважив, що у найближчі два місяці розпочнеться сезон бездоріжжя. Саме тому просуватися далі буде складно.
"Думаю, росіяни проводять найбільш підходящу для себе операцію: не здійснюють швидких маневрів, а використовують свої переваги у вогневій та живій силі. З того, що я читав, не думаю, що вони будуть наступати на Покровськ до весни. Але, схоже, вони намагаються тиснути, оточити місто", - висловився Левідж.
Британський військовий наголошує, що Покровськ наразі перебуває в зоні досяжності російської артилерії та ударних можливостей.
"Вони (росіяни - Ред.) досягають своєї мети — не давати ЗСУ використовувати це місто для логістичного забезпечення [районів] далі на схід. Відтак їм поки й не треба його захоплювати", - пояснив військовий експерт.
Нагадаємо, ситуація у Покровську погіршується. Місто готується до оборони. На вулицях встановлюють фортифікації. Людей закликають до евакуації, адже планів включати зимове опалення немає.
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