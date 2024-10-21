Наступ на Курщині: українські сили просунулися на північ від Суджі

Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі продовження боїв у Курській області Росії.

Про це пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолоковані кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Порічного (на північ від Суджі). Російські джерела стверджували, що російські війська атакували на північ від Суджі біля Малої Локні й на південний схід від Суджі біля Плехова, а українські сили атакували на південний схід від Коренєва поблизу Кругленького і Леонідова", – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземні атаки в Глушковському районі (на захід від головного українського виступу в Курській області РФ) 20 жовтня.

Нагадаємо, Олександр Сирський відвідав Курський напрямок фронту і заявив, що ситуація залишається під контролем ЗСУ.

6 серпня Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа. Російська влада у Курській області РФ оголосила режим надзвичайної ситуації федерального масштабу.

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