Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 21 жовтня

Тиждень почнеться без дощів.
Сьогодні, 21 жовтня, Україні буде хмарно з проясненнями. Мінлива хмарність за прогнозами синоптиків очікується вночі і вдень.
Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".
Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с,
Температура повітря становитиме вдень +12...16°C, а на півдні та в Криму буде +13...16°C.
У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Температура повітря вночі становитиме вдень +13...15°C. У Києві очікується близько +14°C.
Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання та якою буде зима. Більше про це читайте у новині.