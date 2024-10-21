Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 21 жовтня

Сьогодні, 21 жовтня, Україні буде хмарно з проясненнями. Мінлива хмарність за прогнозами синоптиків очікується вночі і вдень.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с,

Температура повітря становитиме вдень +12...16°C, а на півдні та в Криму буде +13...16°C.

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Температура повітря вночі становитиме вдень +13...15°C. У Києві очікується близько +14°C.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання та якою буде зима. Більше про це читайте у новині.

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