Україну накриють сильні заморозки: де буде найхолодніше

В Україні вдарять заморозки, а температура повітря знизиться.

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Морозні вихідні

19-20 жовтня в Україні очікується прохолодна погода вдень та заморозки вночі. В окремих регіонах прогнозують невеликий дощ. Про це повідомили в "Українському гідрометеорологічному центрі". Синоптики також випустили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Водночас синоптики уточнили, що 19 і 20 жовтня в окремих районах західних, північних, Вінницької, Черкаської та Одеської областей будуть сильні заморозки (у повітрі) на рівні 0… -5 °С (ІІ рівень небезпечності).

Попередження для киян

Про небезпечні метеорологічні явища попередили і мешканців столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що найближчим часом у місті очікуються сильні заморозки.

Вночі 18-20 жовтня в столиці очікуються сильні заморозки від 0 до -3°. Вдень температура повітря в Києві 8-10 вище 0. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Несприятливі погодні умови можуть призвести до ожеледиці на дорогах.

Коли в Україні знову потеплішає

Українців попередили, що заморозки будуть відходити. Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Експертка розповіла, що вночі 20 жовтня на більшості території заморозки очікуються у повітрі. Втім, вдень, через прояснення, температура буде утримуватися в межах +7 +13 градусів. Лише на Закарпатті до +16.

За прогнозом синоптиків, прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися в Україні до 20 – 21 числа. Далі очікується певне зрушення в синоптичних процесах. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша, відносно тепліша повітряна маса в порівнянні з тією, яка є зараз, надійде до території нашої держави.

Якою буде зима

В Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Щодо можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів.

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