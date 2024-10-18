В Україні підвищать пенсії: кому і коли

Вже 2025-го на українців чекає два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

"На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо ", - сказала вона.

За її словами, наразі спостерігається позитивна тенденція до збільшення сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його міністерка закликає сплачувати "по-білому", бо сплата ЄСВ розподіляються між пенсіонерами і дозволяє збільшувати їхні виплати.

Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ. Підвищення

"Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу , яку зараз доопрацьовуємо", - повідомила вона.

За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. "Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, їхнього стажу", - розповіла Жолнович.

Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати: "Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати".

Як повідомлялося, в жовтні не всі пенсіонери отримають виплати. Обмеження торкнуться осіб, що мають статус ВПО, який вони отримали до 24 лютого 2024 року, а ідентифікацію не пройшли.

Читайте також:

Не вистачає страхового стажу для пенсії? Рішення є!