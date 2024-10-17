Інтернет в Україні може здорожчати 2025 року: в чому річ

Через підвищення податків провайдери вже підняли вартість своїх тарифних пакетів.

В Україні для окремих груп користувачів 2025 року може здорожчати Інтернет.

Про це член правління Інтернет-асоціації України Олександр Арутюнян розповів у інтерв’ю LIGA.net.

Як пояснив Арутюнян, вартість Інтернет-послуг в Україні може зрости, тому що провайдери, які працювали за спрощеною системою оподаткування, були переведені на загальну систему.

Так, провайдерам доведеться платити більше податків ще й наймати фахівців для ведення бухгалтерії.

"Оскільки скасування спрощеної системи все ж відбулося (на нашу думку в незаконний спосіб), відповідно провайдери підняли вартість своїх тарифних пакетів. І це тільки перший крок. Провайдер не може підіймати тарифи на всю суму своїх витрат. Другий крок буде на початку наступного року, тоді для деякої кількості абонентів Інтернет знову подорожчає", – розповів член правління Інтернет-асоціації.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Так, для частини громадян військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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