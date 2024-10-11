Інфляція в Україні прискорюється: як це вплинуло на ціни

Зростання цін в Україні в вересні було найбільшим від початку року.

У вересні інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни зросли на 6,5%.

Про це йдеться у звіті Держстату.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція зросла до 8,6%.

Базова інфляція у вересні, порівняно із серпнем, прискорилася до 1,7%, від початку року – до 6,6%.

На споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) здорожчали яйця.

На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис.

Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття здорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через здорожчання палива та мастил на 1,0%. Водночас на 3% здешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Водночас послуги освіти здорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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