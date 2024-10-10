В Україні різко зросли ціни на один з овочів борщового набору

В Україні ціни на картоплю встановлюють нові рекорди. Однією з причин зростання цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови влітку поточного року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами фермерів, через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, є дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню.

Так, станом на 8 жовтня, картоплю продавали по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг). Лише за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла у середньому на 19%.

"Причиною зростання цін у цьому сегменті, як і раніше, залишається підвищений попит з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладки на зберігання. Водночас в деяких регіонах через сильні дощі збирання врожаю картоплі дещо ускладнено, що додатково надає підтримку зростанню цін на цю продукцію", – пояснили аналітики.

Варто зазначити, що наразі ціна на картоплю в Україні в середньому вже в 2,8 раза вища, ніж за аналогічний період 2023 року. Але великі гравці ринку не поспішають із продажем основних обсягів картоплі. Вони розраховують на вищі ціни в даному сегменті ще в першій половині цього сезону.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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