Ракетна атака по Одещині: зросла кількість загиблих

Через важке поранення в лікарні помер 46-річний чоловік.

Кількість жертв вечірньої російської ракетної атаки по Одеській області зросла до семи. У лікарні помер працівник порту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки, яку росіяни влаштували ввечері 9 жовтня, зросла до семи. Вранці 10 жовтня у лікарні помер 46-річний співробітник порту.

"Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…" – написав Кіпер у Мережі.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Спершу повідомлялася про шістьох загиблих та 11 постраждалих внаслідок атаки.

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