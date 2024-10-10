Ракетная атака по Одесчине: возросло количество погибших

Число жертв вечерней российской ракетной атаки по Одесской области возросло до семи. В больнице умер работник порта.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Число погибших в результате ракетной атаки, которую россияне устроили вечером 9 октября, возросло до семи. Утром 10 октября в больнице умер 46-летний сотрудник порта.

"Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…" – написал Кипер в Сети.

Напомним, вечером 9 октября россияне ударили баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала сообщалось о шести погибших и 11 пострадавших в результате атаки.

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