Как долго смогут ВСУ содержать территорию в Курской области: детали от Bloomberg

Украина сможет удерживать захваченную в Курской области России территорию по крайней мере в течение нескольких месяцев, а может быть, еще дольше.

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на оценки американских чиновников.

Официальные лица считают, что Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами по поставке грузов в район Курска. ВСУ теперь, благодаря усилиям союзников, также имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов. Тем временем российские войска сделали лишь ограниченные контратаки, а сосредоточились на наступлении на востоке Украины.

Издание пишет, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может использовать эту территорию в качестве разменной монеты на переговорах.

"Хотя не ясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявил серьезной готовности к этому", — говорится в материале.

По данным Bloomberg, союзники Украины считают, что, вероятно, президент Зеленский готовится занять более гибкую позицию, изучая способы прекращения войны.

Высокопоставленные чиновники США отмечают, что Киев пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы, а также начинает планировать действия на следующий год. В частности, за счет дополнительных бригад.

Напомним, операция ВСУ в Курской области длится более двух месяцев. Бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что вторжение в РФ деморализовало "фюрера" Владимир Путина.

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