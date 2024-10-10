Как долго смогут ВСУ содержать территорию в Курской области: детали от Bloomberg

На Курщине россияне совершили лишь ограниченные контратаки.
Украина сможет удерживать захваченную в Курской области России территорию по крайней мере в течение нескольких месяцев, а может быть, еще дольше.
Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на оценки американских чиновников.
Официальные лица считают, что Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами по поставке грузов в район Курска. ВСУ теперь, благодаря усилиям союзников, также имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов. Тем временем российские войска сделали лишь ограниченные контратаки, а сосредоточились на наступлении на востоке Украины.
Издание пишет, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может использовать эту территорию в качестве разменной монеты на переговорах.
"Хотя не ясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявил серьезной готовности к этому", — говорится в материале.
По данным Bloomberg, союзники Украины считают, что, вероятно, президент Зеленский готовится занять более гибкую позицию, изучая способы прекращения войны.
Высокопоставленные чиновники США отмечают, что Киев пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы, а также начинает планировать действия на следующий год. В частности, за счет дополнительных бригад.
Напомним, операция ВСУ в Курской области длится более двух месяцев. Бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что вторжение в РФ деморализовало "фюрера" Владимир Путина.
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