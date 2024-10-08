ВСУ продолжают операцию в Курской области: детали от ISW

Россияне также имеют продвижение в Курщине.

В последние несколько дней украинские Вооруженные силы продолжали штурмовые действия в Глушковском районе Курской области, в частности вблизи Веселого. Впрочем, продвижение не фиксировалось.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В течение 6-7 октября украинские войска продолжали штурмовые действия в Глушковском районе — включая южный район Глушкового близ Веселого. ВСУ недавно продвинулись в рамках основного "украинского плацдарма". Геолокационные кадры за 6 октября фиксируют продвижение к югу от Обуховки (к югу от Корнево).

Сообщается, что ВСУ атаковали вблизи Обуховки, Кременного, Любимовки, Плехового и Камышевки 6 и 7 октября.

Кроме того, войска РФ также недавно продвинулись в рамках основного "украинского плацдарма" на Курщине. Геолокационные кадры от 7 октября показывают, что россияне имеют успехи в пределах Любимовки.

Российские источники ISW также утверждали, что якобы продолжаются бои к югу от Корневого близ Успеновки и к востоку от Корневого у Кремненого.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал операцию в Курской области РФ "очень важным этапом войны". Также она "дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена".

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