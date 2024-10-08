ЗСУ продовжують операцію в Курській області: деталі від ISW

Росіяни також мають просування на Курщині.

Протягом останніх кількох днів українські Збройні сили продовжували штурмові дії у Глушківському районі Курської області, зокрема поблизу Веселого. Втім, просування не фіксувалося.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом 6-7 жовтня українські війська продовжували штурмові дії у Глушківському районі - включно з південним районом Глушкового поблизу Веселого. ЗСУ нещодавно просунулися в межах основного "українського плацдарму". Геолокаційні кадри за 6 жовтня фіксують просування на південь від Обуховки (на південь від Корєнєво).

Повідомляється, що ЗСУ атакували поблизу Обуховки, Крем'яного, Любимівки, Плехового та Камишівки 6 і 7 жовтня.

Окрім того, війська РФ також нещодавно просунулися в межах основного "українського плацдарму" на Курщині. Геолокаційні кадри від 7 жовтня показують, що росіяни мають успіхи в межах Любимівки.

Російські джерела ISW також стверджували, що нібито тривають бої на південь від Кореневого поблизу Успенівки та на схід від Кореневого біля Крем'яного.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області РФ "дуже важливим етапом війни". Також вона "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону".

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