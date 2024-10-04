У Курській області раптово змінилася ситуація: деталі

Українські Збройні сили утримують свої позиції, які їм вдалося зайняти під час наступу в Курській області. Втім, ситуація в цьому регіоні таки змінилася. На Курщині триває маневрова війна.

Про це розповів секретар парламентського Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Еспресо".

"Відбувається маневрова війна, там навіть немає суцільних ліній оборони. І ми, і противник робимо спроби створити ситуацію, коли хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації", - розповів він.

Росіяни підтягнули понад 40 тисяч особового складу, але українські Сили оборони зберігають ініціативу за деякими напрямками. Росіяни намагаються утримати свої війська в напрямку річки Сейм і будують там понтонні переправи, які успішно розбивають бійці ЗСУ.

"Ми намагаємося російських солдатів відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що в когось є на 100% перевага, не можна. У нас немає вже такої активності в наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо", - сказав Роман Костенко.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Окрім того, точилися бої на "українському плацдармі" в Курській області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.

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