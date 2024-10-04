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Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля чотирьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Просування армії РФ: мапи 

РФ просунулася на Донеччині. Мапа DeepState. / ©
РФ просунулася на Донеччині. Мапа DeepState.
Просування РФ. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ. Мапа DeepState.
Просування РФ. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ. Мапа DeepState.
РФ просунулася біля Торецька. Мапа DeepState. / ©
РФ просунулася біля Торецька. Мапа DeepState.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що окупанти втратили вигідну позицію на одному з напрямків. Сталося це після успішного зачищення українським ГУР агрегатного заводу у Вовчанську в Харківській області.

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