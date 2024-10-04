Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля чотирьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Просування армії РФ: мапи

РФ просунулася на Донеччині. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

РФ просунулася біля Торецька. Мапа DeepState.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що окупанти втратили вигідну позицію на одному з напрямків. Сталося це після успішного зачищення українським ГУР агрегатного заводу у Вовчанську в Харківській області.

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